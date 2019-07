Blade: è stato Mahershala Ali a chiamare Kevin Feige subito dopo l'Oscar per Green Book

Tra i tanti annunci del San Diego Comic-Con, il più sorprendente è stato senza dubbio il reboot MCU di Blade, che vanterà la presenza del premio Oscar Mahershala Ali.

Non si sa ancora molto del progetto, la cui data di uscita non è stata comunicata, ma in attesa di nuove dichiarazioni abbiamo già alcuni interessanti retroscena da svelarvi.

A quanto pare, infatti, come rivelato in un'intervista esclusiva concessa da Kevin Feige al The Hollywood Reporter, l'idea del progetto è arrivata da Mahershala Ali in persona, che ha chiamato personalmente i Marvel Studios la notte stessa in cui è stato eletto miglior attore non protagonista per Green Book (la seconda volta, dopo aver vinto la stessa statuetta per Moonlight).

Kevin Feige non si è profuso molto in dettagli, come al solito, ma ha riassunto tutto con una frase: "Quando Marhershala chiama, tu rispondi."

Il presidente dei Marvel Studios ha anche spiegato che, durante l'incontro, l'attore lo ha fatto partecipe del suo desiderio di interpretare Blade. Chi era Kevin Feige per opporsi?

E così i Marvel Studios hanno aggiunto l'ennesimo attore acclamato al loro già di per sé ampio roster di star mondiali: che nell'era dei social questa notizia bomba sia rimasta assolutamente segreta fino al suo annuncio ufficiale, ha quasi del miracoloso.

