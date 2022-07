Blade, Mahershala Ali celebra sui social la data d'uscita del film MCU nel 2023

Il premio Oscar Mahershala Ali sarà protagonista del reboot di Blade per il debutto del personaggio nel Marvel Cinematic Universe. Al Comic-Con Kevin Feige ha svelato che Blade sarà nelle sale cinematografiche a fine 2023. Ali ne ha approfittato per commentare la notizia sul suo account social pubblicando un post.

L'attore ha condiviso il logo del film accompagnato dall'emoji di una goccia di sangue e la scritta 2023. Entro fine anno le riprese del Blade dovrebbero iniziare, e per il momento Ali ha debuttato nel personaggio soltanto vocalmente durante gli attimi conclusivi di Gli Eterni, nonostante si vociferasse una sua apparizione in Moon Knight.



"Penso che nel momento in cui stavamo decifrando Moon Knight, loro stessero facendo lo stesso con la storia di Blade, e cercassero di capire di cosa si trattasse. Quindi penso volessero tenerli separati" ha dichiarato Jeremy Slater, autore di Moon Knight.



Un personaggio preso in considerazione per Moon Knight fu Dane Whitman, interpretato da kit Harington, colui con il quale Blade parla nella scena post-credit.

Mahershala Ali eredita un ruolo piuttosto scomodo e già protagonista in passato di una trilogia molto apprezzata, soprattutto dai fan.



Wesley Snipes ha fiducia in Mahershala Ali e ha dichiarato che secondo lui l'attore premio Oscar per Moonlight e Green Book sarà all'altezza del ruolo.