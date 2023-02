Blade, Kevin Feige svela l'inizio delle riprese del film: ecco quando partiranno i lavori

Oggi Kevin Feige è scatenato: dopo aver commentato il futuro di Spiderman di Tom Holland e l attesissimo esordio dei Fantastici Quattro, il presidente dei Marvel Studios ha svelato anche nuove informazioni su Blade.

Feige è stato intervistato da Entertainment Weekly sulla Fase Cinque dell'MCU, che inizia oggi con Ant Man and the Wasp Quantumania e - almeno secondo i piani attuali - terminerà alla fine del 2024 proprio con il nuovissimo reboot di Blade con il premio Oscar Mahershala Ali. Quando gli è stato chiesto di condividere qualcosa in più sul progetto, Feige come a suo solito ne ha rivelato praticamente nulla riguardante la trama del film, ma ha confermato che dopo una partenza un po' tribolata adesso la produzione del film procede senza intoppi.

"Sta andando bene", ha detto Feige ad Entertainment Weekly. "Il nostro regista Yann [Demange, ndr] è ad Atlanta proprio in questo momento. Le riprese inizieranno entro le prossime 10 settimane, circa." I rapporti degli addetti ai lavori in precedenza avevano affermato che Blade avrebbe iniziato le riprese più o meno a luglio, ma in base alle nuove informazioni rivelate da Kevin Feige pare che i lavori siano stati adesso anticipati alla prossima primavera.

Il reboot di Blade è stato annunciato per la prima volta nel 2019, durante il Comic-Con di San Diego. Il personaggio di Mahershala Ali ha già debuttato nel MCU in un cameo 'vocale' fuori campo nella scena post-crediti di Eternals, dove impedisce a Dane Whitman (Kit Harrington) di toccare la maledetta spada Ebony Blade. Il regista di Lovecraft Country Yann Demange si occuperà del nuovo film, avendo sostituito il precedente regista Bassam Tariq: le riprese sarebbero dovute iniziare nel novembre 2022, ma i lavori sono stati posticipati in seguito al cambio di regista e a grossi rimaneggiamenti del copione, dato che secondo le indiscrezioni la storia originale non aveva soddisfatto Mahershala Ali.

La data di uscita di Blade è attualmente fissata al 6 settembre 2024.