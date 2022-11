Blade: Joshua Mikel di The Walking Dead nel cast del cinecomic Marvel!

Blade non ha ancora un regista, ma oggi sono arrivati nuovi aggiornamenti riguardanti il cast della travagliata pellicola dei Marvel Studios annunciata ormai più di tre anni fa.

Come riportato da Daniel Richtman, Joshua Mikel prenderà parte al film con protagonista Mahershala Ali, che nelle ultime settimane è stato posticipato dopo che il regista Bassam Tariq ha abbandonato il progetto.

Mikel si è fatto conoscere al grande pubblico grazie al suo ruolo nella settima e ottava stagione di The Walking Dead, dove interpretava Jared, un membro dei Salvatori. L'attore ha avuto anche una piccola apparizione in Ant-Man and the Wasp del 2018, nei panni di un sicario assunto da Sonny Burch (Walton Goggins). Nel film ha avuto una piccola scena di combattimento con Hope van Dyne e non si sa se interpreterà lo stesso personaggio in Blade.

Oltre ad Ali e Mikel, il cast del cinecomic è ad oggi composto da Delroy Lindo, Aaron Pierre e Milan Ray, per ruoli che non sono stati ancora rivelati. Intanto, Blade è stato riscritto da Beau DeMayo, sceneggiatore che ha già lavorato per i Marvel Studios nella serie di Disney Plus Moon Knight e che sta sviluppando il revival di X-Men: The Animated Series per il servizio di streaming.

Rimanete sintonizzati per non perdervi i prossimi aggiornamenti su Blade, che arriverà nelle sale nel 2024.