Blade, interviene lo sceneggiatore: Variety mente, sul film solo bugie?

L'articolo di Variety sul futuro della Marvel potrebbero essere pieno di falsità, e tra la marea di dubbi e accuse che stanno arrivando da ogni dove dagli insider dei social e da altre riviste di settore emerge ora la voce di Michael Starburry, uno degli sceneggiatori di Blade.

Come saprete, infatti, Blade è stato uno dei film più duramente attaccati da Variety, che nel suo articolo ha parlato di una sceneggiatura totalmente alla deriva che relegava il protagonista interpretato da Mahershala Ali a 'ruolo di quarto personaggio secondario' lasciando il campo ad una serie di personaggi donne e a lezioni moraliste sulla vita e la società. Tuttavia, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, Starburry è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network X per contestare pubblicamente le dichiarazioni di Variety, negando su tutta la linea lo scoop della rivista.

In un post ora cancellato - ma intercettato dal sempre attentissimo My time to shine hello, uno dei primi a contestare il report di Variety insieme al giornalista di Collider Erik Davis - lo sceneggiatore e produttore di Blade Michael Starburry aveva scritto: "Ho lavorato a tutte le bozze del copione di Blade prima dello sciopero degli sceneggiatori di quest'estate, e non mi sono mai imbattuto in una versione del film in cui Blade diventava il quarto protagonista o il film si trasformava in una storia guidata da donne che fanno lezioni di vita. Blade era in quasi tutte le scene del film che conosco io, almeno nel 99% di esse. Non so cosa sia successo con questo articolo, ma voglio dire che dubito seriamente che sia mai stato il quarto personaggio secondario in qualsiasi bozza esistente".

Dov'è la verità? Vi terremo aggiornati.