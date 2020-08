Blade II, perché Wesley Snipes spariva dal set di Guillermo del Toro?

Stasera su Mediaset 20 torna Blade II, secondo capitolo della saga cinematografica del vampiro Marvel ancora una volta interpretato da Wesley Snipes ma diretto dal grande autore messicano Guillermo del Toro, che rimpiazzò il regista del precedente episodio Stephen Norrington.

Una delle curiosità più divertenti circa la produzione del film riguarda proprio il protagonista Wesley Snipes, che non era sempre disponibile per le riprese e di tanto in tanto spariva dal set anche nei momenti in cui era necessaria la sua presenza.

Controllando la lunga filmografia dell'attore si nota che nel 2002, anno di uscita di Blade II, Snipes sarebbe tornato al cinema con altri tre film oltre a quello Marvel diretto da del Toro, ovvero Liberty Stands Still, ZigZag e Undisputed di Walter Hill. In pratica mentre lavorava al secondo capitolo del cacciatore di vampiri più famoso dei fumetti, doveva recarsi anche sui set degli altri film, e la cosa causava non pochi problemi alla troupe di del Toro.

Tuttavia, invece di aspettare il ritorno della superstar, la troupe decise di ingaggiare un altro attore (che, curiosamente, non era la controfigura di Snipes) da utilizzare per tutte quelle scene in cui non sarebbe stato necessario vedere la faccia del protagonista. La prima scena girata in questo modo è quella in cui Blade, Scud e Nyssa stanno viaggiando sull'elicottero per incontrare Damaskinos. La seconda è quella in cui Nyssa parla con Blade circa il suo atteggiamento nei confronti del Bloodpack.

