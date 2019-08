Blade, Guillermo Del Toro tornerà nel mondo dei cine-comics? La risposta dell'autore

Parlando dei suoi prossimi film Nightmare Alley e Pinocchio, il regista Guillermo Del Toro ha ripercorso anche la sua carriera in generale e discusso di un futuro ritorno nel mondo dei cine-comics.

Dopo gli acclamati esordi in patria con Cronos, Mimic e La Spina del Diavolo, infatti, l'autore messicano arrivò a Hollywood e ottenne la fama mondiale con la regia prima di di Blade II e poi di Hellboy, che dopo la consacrazione de Il Labirinto del Fauno ebbe anche un sequel in Hellboy - The Golden Army.

Ora, parlando della possibilità di tornare al mondo degli adattamenti dei comics, il regista ha spiegato:

"In ogni momento della tua vita fai le cose che ti attraggono. E quando stavo facendo Hellboy e Blade, era un cinema che andava un po' in contrasto con ciò che era il panorama artistico dell'epoca. Ma invecchiando le tue preoccupazioni come cineasta cambiano. Oggi dirigo o solo le cose che avrei avidamente voglia di vedere come spettatore, oppure quelle che non esisterebbero se non le facessi io personalmente. Mi chiedo sempre: 'Questo film o esisterebbe se non lo facessi io, adesso?' Se la risposta è sì, allora decido di passare oltre."

Per altre informazioni scoprite i nuovi dettagli su Nightmare Alley e i nuovi dettagli su Pinocchio, i prossimi due film di Del Toro.