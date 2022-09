Blade, guai in paradiso per il film Marvel? 'Storia pessima, Mahersala Ali non è contento'

A poche ore dalla conferma ufficiale dell'addio del regista Bassam Tariq a Blade, il nuovo film Marvel attualmente in produzione è protagonista di un nuovo report davvero poco lusinghiero.

Secondo il popolare scooper Jeff Sneider, giornalista dell'industria dell'intrattenimento e reporter di The Ankler, i ritardi accumulati dalla produzione citati nel rapporto di The Hollywood Reporter e ammessi dalla stessa Marvel come principale causa del 'divorzio' con Tariq, sarebbero da imputare a dei grossi problemi nella sceneggiatura di Blade, che attualmente è in fase di continua revisione. "Mi è stato riferito che l'attuale sceneggiatura del film è di circa 90 pagine e contiene esattamente DUE sequenze d'azione (davvero poco brillanti)".

Sempre secondo Sneider, la star principale del film Mahershala Ali non sarebbe contento dei lavori su Blade, un 'mal di pancia' che l'attore premio Oscar condivide con il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, molto deluso da come sta procedendo lo sviluppo del titolo. Infine lo scooper ha segnalato anche che lo sceneggiatore Beau DeMayo sarebbe stato assunto per aggiustare la storia di Blade: DeMayo ha già lavorato coi Marvel Studios per la serie tv Moon Knight e per la prossima serie animata di Disney Plus X-Men '97, sempre prodotta dai Marvel Studios, oltre che al film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf. Al momento della stesura di questo articolo, le informazioni diramate da Sneider non sono state commentate ufficialmente dalla Marvel.

Al Comic-Con 2022 è stato annunciato che Blade uscirà nelle sale il 23 novembre 2023. Non è noto se l'uscita di scena Bassam Tariq avrà un impatto sulla produzione o sulla data di uscita, ma in base a quanto riportato i Marvel Studios stanno già cercando un regista sostituto per iniziare le riprese a novembre, come previsto.