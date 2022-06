Blade, una giovanissima attrice entra nel cast del film Marvel: ecco la figlia di Blade?

L inizio delle riprese di Blade si avvicina, e in queste ore per l'attesissimo reboot dei Marvel Studios con Mahershala Ali è stato annunciato un nuovo ingresso nel cast che sta già facendo discutere i fan.

Secondo quanto riferito, infatti, il prossimo film del MCU ha aggiunto nel cast l'attrice di The Wonder Years Milan Ray, che sarebbe stata scritturata per un ruolo chiave. La Ray è nota per il ruolo di Keisa Clemmons nel reboot di The Wonder Years, così come per le apparizioni in Modern Love, Troop Zero e Charm City Kings. Si unisce ad un cast che, oltre al premio Oscar Mahershala Ali nei panni del famoso cacciatore di vampiri, include anche Delroy Lindo e Aaron Pierre in ruoli attualmente sconosciuti.

Ovviamente sconosciuta è anche la parte che sarà interpretata da Milan Ray, ma già si mormora che la sua presenza potrebbe confermare le numerose speculazioni sulla presenza della figlia di Blade nel film MCU, un personaggio dei fumetti Marvel dalla storia editoriale molto particolare. Infatti, la Marvel Comics avrebbe dovuto presentare la figlia di Blade durante l'iniziativa Marvel All-New, All-Different nel 2015, con Tim Seely e Logan Faerber alla guida di una nuova serie a fumetti intitolata 'The Blade The Hunter', che avrebbe introdotto Fallon Grey, una sedicenne dell'Oregon rurale che scopriva di essere la figlia di Blade, ma quel fumetto non fu mai realizzato lasciando i fan a bocca asciutta. Tuttavia, giusto qualche settimana fa, in occasione del Free Comic Book Day del 2022 festeggiato lo scorso 7 maggio, la Marvel ha introdotto Brielle alias Bloodline, la 'nuova' figlia di Blade. Il tempismo è a dir poco sospetto, e ormai sappiamo quanto spesso la Marvel faccia dialogare i suoi vari progetti sul grande schermo e sulla carta stampata.

Blade sarà diretto da Bassam Tariq. Al momento non c'è ancora una data d'uscita, ma vi ricordiamo il personaggio ha debuttato nel MCU con un cameo vocale nella scena post-credit di Eternals.