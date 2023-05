Blade, il film Marvel rimandato a causa dello sciopero degli Sceneggiatori

Lo scorso ottobre la Disney ha dovuto ritardare la produzione di Blade dal 2023 al 2024 dopo che il regista originale, Bassam Tariq, ha lasciato il progetto prima dell'inizio delle riprese. A novembre Yann Demange ha preso il suo posto.

Tuttavia sembra che i problemi per la pellicola con protagonista il famoso cacciatore di vampiri sembrano non avere fine, è infatti recente la notizia dello sciopero degli sceneggiatori che ha portato e porterà al ritardo di numerose produzioni, sia al cinema che in tv.

Tra questi purtroppo dobbiamo includere anche Blade, proprio per questo infatti la Marvel ha dovuto interrompere la pre-produzione del film, che vedrà protagonista Mahershala Ali nei panni del protagonista, insieme ad Aaron Pierre, Delroy Lindo e Mia Goth.

La produzione avrebbe dovuto iniziare originariamente ad Atlanta entro questo mese, tuttavia il tutto è stato nuovamente rimandato a data da destinarsi, visto che non è ancora chiaro quando questo sciopero arriverà a fine.

Inoltre è recente la notizia che la pellicola ha anche cambiato il suo sceneggiatore, è stato annunciato infatti che Nic Pizzolatto si occuperà della scrittura del nuovo Blade.

Da notare che i Marvel Studios hanno annunciato per la prima volta il film, dopo che già era stato interpretato da Wesley Snipes nella trilogia di lungometraggi realizzati tra il 1998 ed il 2004, nell'ormai sempre più lontano Comic-Con di San Diego del 2019.

Non resta quindi che aspettare finché qualcosa non riuscirà finalmente a concretizzarsi, sperando che il risultato valga l'attesa.