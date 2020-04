Blade, il film con Mahershala Ali rinviato a causa di Spider-Man: Un Nuovo Universo 2?

Nelle scorse ore Disney e Sony Pictures hanno rivoluzionato i propri calendari, ma la nuova data di uscita di Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 potrebbe costringere i Marvel Studios ad un rinvio dell'attesissimo Blade con Mahershala Ali.

Il nuovo film d'animazione con protagonista Miles Morale e gli Spider-Men del Multiverso, infatti, è stato posticipato da aprile 2022 al 7 ottobre 2022: se la seconda data dovesse sembrarvi familiare, è perché si tratta dello stesso giorno che i Marvel Studios avevano prenotato per un film ancora sconosciuto, che molti insider però avevano individuato come Blade.

Del resto il film è stato annunciato nell'estate 2019, e con un intervallo di tre anni una data autunnale - per giunta nel mese di Halloween - per il primo film "horror" dei Marvel Studios sembrava a dir poco perfetta.

Naturalmente la presenza di Blade in quello slot non è assicurata, ma ad ogni modo si tratta comunque di una data prenotata dai Marvel Studios, e quindi che si tratti del film con Mahershala Ali o un altro progetto poco importa: è impossibile che Sony e Disney si facciano la guerra per il 7 ottobre 2022, quindi uno dei due lungometraggi finirà inevitabilmente con l'essere posticipato.

Possibile che la Sony abbia scelto quel giorno come punto di riferimento temporaneo, in attesa di capire come si evolverà la situazione del Coronavirus a Hollywood? Oppure, con lo slittamento del proprio calendario, saranno i Marvel Studios a far slittare il loro slot in avanti, magari al 2023? Ricordiamo che, proprio per via di questa data di ottobre, i Marvel Studios al momento hanno imbastito un 2022 epocale con ben cinque titoli in arrivo: Thor: Love & Thunder (11 febbraio 2022), Doctor Strange 2 (25 marzo 2022), Black Panther II (6 maggio 2022), Captain Marvel 2 (8 luglio 2022) e questo film innominato di ottobre.