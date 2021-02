Blade: il film con Mahershala Ali sarà Rated-R come Deadpool 3? Risponde Kevin Feige

Nel corso di una recente intervista Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha parlato dell'utilizzo che la sua casa di produzione farà prossimamente del rated-r, prendendo come termine di paragone l'annunciato Deadpool 3.

Le sue parole, però, non fanno ben sperare quei fan che desiderano un rated-r per Blade, l'atteso film con protagonista Mahershala Ali. Il film, la cui data di uscita è ancora sconosciuta - ma forse nascosta dietro lo slot di ottobre 2022 già prenotato dai Marvel Studios - alla fine potrebbe arrivare con una valutazione PG-13. Ecco cosa ha detto Feige:

"Penso che tutto ciò che produciamo sia rivolto sia ad un pubblico di più giovani che di adulti, ma per quanto riguarda il rated-r ... Stiamo lavorando a Deadpool, che ovviamente si è già affermato nel suo genere e con quel tipo di rating, e abbiamo già confermato che non è nostra intenzione modificare quello stile. Ma a parte questo, non abbiamo ancora incontrato una storia o una trama o un personaggio che valgano una valutazione PG-13, o che non si adattino al tono che abbiamo utilizzato fino a questo punto. Non siamo prevenuti da questo punto di vista. Se dovesse arrivare quel personaggio, allora ne discuteremo. Ma finora non è accaduto."

Ricordiamo che i Marvel Studios hanno già ingaggiato la sceneggiatrice di Blade, dunque con i lavori in corso è assai probabile che il film rientri nel discorso di Feige. Naturalmente non c'è nulla di confermato ufficialmente al momento, dunque non resta che attendere ulteriori novità.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.