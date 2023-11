Dopo Blade i fan Marvel pretendono un altro film Rated-R con Wolverine e Hulk

La produzione di Blade è tra le più tormentate e difficili del cinema mainstream recente. Dopo il quasi abbandono di Mahershala Alì sembra che la produzione abbia cambiato direzione puntando su un pubblico più maturo. Questa scelta ha portato i fan dell'MCU a pensare in grande anche con altri personaggi.

Dopo l'annuncio che Blade sarà un film R-rated, finalmente si è cominciato a parlare del vietato ai minori anche all'interno del Marvel Cinematic Universe. Dopo gli eccellenti risultati, sia in termini di box office che qualitativi, raggiunti dalla Fox con Logan, era diventato più che chiaro che il pubblico fosse più che pronto per vedere cinecomic più violenti e con storie più crude e meno moraliste. Proprio per questo motivo, moltissimi fan del franchise hanno iniziato a sognare la possibilità di veder introdurre altri personaggi all'interno dell'universo attraverso film e serie tv R-rated.

Una delle cose più richieste a gran voce dai protagonisti sarebbe la possibilità di avere uno scontro tra Hulk e Wolverine sul grande schermo paragonabile a quello nei fumetti, iperviolento e nel quale scorrono fiumi di sangue. Nonostante la Marvel tende ad apportare modifiche nel suo mondo in maniera molto lenta e graduale, la possibilità non è totalmente impossibile. I fan potranno ri-incontrare il Wolverine di Hugh Jackman in Deadpool 3 mentre Hulk è ormai da anni parte attiva del franchise. Insomma, il sogno non sembra essere così lontano ed impossibile.

Secondo alcune indiscrezioni, prima del cambio di sceneggiatore, Blade era diventato un film moralista e con protagoniste donne. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!