Blade potrebbe esordire nel corso di Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Probabilmente fra gli annunci della Fase 4 del MCU il più sorprendente è stato quello del due volte premio Oscar Mahershala Ali nei panni di Blade, nell'omonimo lungometraggio che farà parte della Fase 5 e del quale ad oggi non si ha alcun dettaglio.

E' molto probabile, comunque, che non bisognerà attendere così a lungo per assistere al debutto del personaggio nel Marvel Cinematic Universe: una recente intervista di Kevin Feige, anzi, farebbe presumere che Blade verrà visto per la prima volta in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, atteso sequel del film del 2016 diretta da Scott Derrickson.

"Da anni desideriamo trovare una nuova strada per Blade”, ha affermato Feige. “Adoriamo quel personaggio e adoriamo quel mondo. Ora, con Doctor Strange e gli elementi soprannaturali che fanno parte del Marvel Cinematic Universe, ci è sembrata giunta l'ora di iniziare ad esplorarlo."

L'aver menzionato così specificatamente il personaggio di Benedict Cumberbatch suggerisce che Blade potrebbe aver a che fare in qualche modo con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dato che il film in uscita nel maggio 2021 è stato descritto come il primo horror dei Marvel Studios: non è improbabile quindi che la sceneggiatura del film coinvolga vampiri e altre forze oscure, e considerata la passione di Feige per l'introduzione di futuri personaggi principali in film non necessariamente focalizzati su di loro (pensate a Black Panther e Spider-Man in Civil War) allora potremmo non essere del tutto nel campo delle suggestioni.

Al momento naturalmente non c'è alcuna ufficialità, ma che Mahershala Ali sia stato annunciato nella parte con circa tre/quattro anni di anticipo rispetto all'inizio della Fase 5, e quindi dell'uscita del suo film stand-alone, dà quanto meno da pensare.



Ricordiamo che in Doctor Strange 2 comparirà anche Elizabeth Olsen nel ruolo di Scarlet Witch.

Per altre informazioni, vi rimandiamo alle dichiarazioni di David Leitch su Blade, interessato non solo a dirigere il cine-comic ma anche un eventuale cross-over con Deadpool.