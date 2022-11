Blade, Elegance Bratton alla regia? Ecco come sarebbe la sua versione per i Marvel Studios

Il progetto del nuovo Blade con protagonista Mahershala Ali è stato annunciato dai Marvel Studios ormai tre anni e ancora manca il nome di un regista. Stando alle ultime voci di corridoio, sembrerebbe che Elegance Bratton sia in cima alla lista di probabili candidati per quel ruolo e recentemente ha rivelato come realizzerebbe il suo Blade.

Nel corso di una intervista concessa a ScreenRant, Bratton ha parlato ampiamente di come sarebbe il suo approccio alla storia per il lancio di Blade nel Marvel Cinematic Universe, ovviamente in via del tutto ipotetica:

"Sarei molto interessato a un approccio contemplativo e riflessivo della macchina da presa quando si tratta di filmare attori neri. Credo che molte volte nel cinema osserviamo e analizziamo le differenze piuttosto che dedicare loro del tempo. Quindi, credo che vorrei passare più tempo per portare Blade in un luogo più riconoscibile e umano. In secondo luogo, la storia di Blade è molto simile alla mia. Si tratta di un giovane nero abbandonato dalla madre e vorrei davvero esplorare questo aspetto.

"E poi potremmo avere un Blade che, in quanto uomo di colore, va dal barbiere, e analizza le teorie cospirative sull'essere bianchi, sull'essere neri, sull'immortalità, e tutto il resto. Quindi, in quella sorta di umorismo alla Marvel, vorrei portare un po' di quell'umorismo da barbiere, perché ho avuto conversazioni su Blade con il 5% dei neri, con i neri israeliti e con tutti questi gruppi... Penso che Blade, come personaggio mitologico, esista in molte parti diverse della coscienza americana che mi piacerebbe esplorare e provocare. Ma alla fine è un film d'azione. È divertente. I vampiri sono sexy e divertenti e io voglio fare un film d'azione davvero divertente. E poi c'è Mahershala che interpreta Blade, ed è uno dei migliori attori sulla Terra, e mi piace lavorare con grandi attori".

Bratton ha recentemente esordito alla regia di un lungometraggio con The Inspection, presentato al Toronto Film Festival di quest'anno. Marvel ha posticipato Blade al 2024, ma Mahershala Ali è ancora coinvolto.