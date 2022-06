Blade, il direttore della fotografia di Narcos: Messico a bordo del film Marvel Studios

Era da un po' che non ricevevamo nuovi dettagli su Blade, il cinecomic dei Marvel Studios con protagonista Mahershala Ali, ma pare che sia stato rivelato anche il direttore della fotografia... E i fan di Narcos: Messico ne saranno felici.

Continua a procedere nella massima segretezza solita dei Marvel Studios lo sviluppo di Blade, il film con protagonista Mahershala Ali nei panni del cacciatore di vampiri Eric Brooks.

Tra le poche cose che sapevamo sulla pellicola diretta da Bassam Tariq e scritta da Stacy Osei-Kuffor , infatti, vi era una possibile data di inizio della fase di produzione attiva, dato che si diceva che il film dovesse partire con le riprese proprio sul finire di quest'estate.

Tuttavia, secondo Will Mavity di Next Best Pictures, sembrerebbe che adesso sia stato aggiunto un altro tassello al puzzle che è Blade: Damián García sarà il direttore della fotografia.

Il professionista già dietro la fotografia di prodotti come Narcos: Messico, Non sono più qui, Mars e Museo - Folle rapina a Città del Messico si occuperà dunque delle immagini dell'attesissima pellicola.

Assieme ad Ali, in Blade vedremo anche Aaron Pierre e Delroy Lindo, ed è inoltre estremamente probabile (diremmo quasi 'pretesa') la presenza del Dane Whitman di Kit Harington (specialmente dopo quella scena post-credit di Eternals...).