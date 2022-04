Blade: nuovi dettagli sul film Marvel Studios, riprese al via quest'estate

Blade di Mahershala Ali ha esordito nel MCU alla fine di Eternals tramite un cameo vocale, ma adesso i Marvel Studios si stanno preparando ad entrare nel vivo della produzione del film dedicato al famoso cacciatore di vampiri.

Secondo gli ultimi aggiornamenti emersi in queste ore, infatti, Blade ha una propria società di produzione e un titolo provvisorio, in vista dell'inizio delle riprese previsto per l'estate 2022. Stando ai report, una società di produzione denominata Standofffish Productions LLC - costituita per la prima volta nel 2020 - è ora collegata a Blade, il cui titolo di lavorazione sarà Perfect Imprints.

Per chi non lo sapesse, i titoli provvisori sono spesso utilizzati dalle produzioni cinematografiche per aumentare il livello di segretezza dei progetti in lavorazione girati in location, nel caso in cui i passati dovessero imbattersi casualmente o meno nella prima o nella seconda unità di riprese che sta girando in un luogo pubblico. Ricordiamo che le riprese di Blade inizialmente dovevano iniziare l'anno scorso, ma i piani sono stati rinviati a causa della situazione instabile soggetta al COVID. Blade non ha ancora una data d'uscita, anche se il programma di produzione estivo potrebbe far pensare alla data di novembre 2023 che i Marvel Studios hanno già prenotato. In alternativa, l'altra data occupata da un prossimo film MCU senza titolo sarebbe il 16 febbraio 2024.

Per altri approfondimenti ecco gli ultimi rumor sulla trama di Blade.