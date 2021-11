Blade, Delroy Lindo si unisce al cast del film Marvel con Mahershala Ali

Blade ha fatto il suo debutto in Eternals, Eric Brooks di Mahershala Ali ha infatti avuto un piccolo cameo vocale in una delle due scene post credit della pellicola di Chloé Zhao. La produzione del film dedicato al personaggio procede e secondo gli ultimi rumors Delroy Lindo sarebbe in trattative finali per unirsi ad Ali nel cast.

La notizia è stata riportata da The Hollywood Reporter, Lindo è il primo membro del cast ad aggiungersi ad Ali, anche se il suo ruolo non è stato specificato. Potrebbe interpretare Jamal Afari, che nei fumetti Marvel è l'uomo che ha cresciuto e fatto da mentore a Blade ma questa è solo una prima ipotesi. Secondo i rumors, le riprese del progetto dovrebbero iniziare alla fine dell'estate 2022.



Attualmente Lindo può essere visto nel cast del film Netflix The Harder They Fall ma tra i suoi crediti figurano anche Malcolm X, Clockers, Da 5 Bloods - Come fratelli, The Good Fight e Robot Chicken. A Bassam Tariq è affidata la regia di Blade con Stacy Osei-Kuffour (Watchmen della HBO) che ha firmato la sceneggiatura. I piani per questo progetto sono stati rivelati per la prima volta durante la sconvolgente presentazione della Marvel al Comic-Con di San Diego del 2019 insieme a tantissimi altri prodotti. Nella scena post-credit di Eternals, Blade consiglia a Dane Whitman (Kit Harington) di non raccogliere una spada maledetta conosciuta come Lama d'Ebano. Mentre la scena suggerirebbe che Harington apparirà nel film Blade, l'ex star di Game of Thrones ha detto a Variety a ottobre che non sa se ciò accadrà.



Vi lasciamo con la nostra recensione di The Harder They Fall in attesa di conferme ed ulteriori sviluppi.