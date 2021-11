Blade, ecco il consiglio dato da Wesley Snipes a Mahershala Ali per il film Marvel

Nel corso di una chiacchierata con il giornalista di Yahoo! Kevin Polowy, Wesley Snipes ha rivelato di aver avuto modo di parlare con Mahershala Ali del suo coinvolgimento con i Marvel Studios nel ruolo che lui ha invece interpretato nella trilogia di Blade prodotta prima dell'arrivo del Marvel Cinematic Universe. Ecco il suo consiglio all'attore.

L'attore ha dichiarato subito che tra lui e il due volte Premio Oscar non ci sono mai stati problemi per via del ruolo di Blade. "Abbiamo parlato, non c'è mai stato alcun problema tra noi per il fatto di essere stato scelto per il ruolo, a me sta benissimo. Non me ne vado in giro come Blade, quindi non sono così attaccato al personaggio. Non ho patito una perdita emotiva, zero, e sono felice che lo abbiano ingaggiato. E sicuramente farà un gran lavoro. Gli ho consigliato di mettersi in forma, mettiti in forma amico. E di non farsi del male. È un gran consiglio. Quando fai i film d'azione devi essere un grande atleta per non farti del male fisicamente. Gli ho detto di godersela finché dura".

Mahershala Ali ha esordito nel MCU, e proprio l'attore ha parlato di questa sua prima esperienza ai Marvel Studios (ricordiamo che al tempo della sua partecipazione alla serie di Luke Cage la parte produttiva era curata da Marvel Entertainment).

"È stato spaventoso. Perché, sai, devi parlare prima che venga girata la scena. Sto molto attento ai particolari per quanto riguarda le mie scelte, come molti attori, e quindi dover fare delle scelte così presto, anche relativamente alla sola voce, mi ha messo un sacco di ansia. Ma ha fatto sì che questo lavoro sembrasse più reale. È tipo: 'Ok, sta accadendo davvero', ed è davvero eccitante" sono state le parole dell'attore di True Detective.

Il nuovo Blade omaggerà la trilogia con Wesley Snipes e dovrebbe esordire al cinema nel corso del 2023.