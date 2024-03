Blade, che confusione! Anche Aaron Pierre lascia il film Marvel con Mahershala Ali

Raramente, anche nel Marvel Cinematic Universe degli ultimi tempi, abbiamo assistito a una gestazione caotica come quella di Blade: il film che dovrebbe (il condizionale è a questo punto d'obbligo) introdurre il personaggio di Mahershala Ali nel franchise sembra navigare a vista e proprio in queste ore ha perso un altro componente del cast.

Nonostante i rumor parlino di un Mahershala Ali finalmente contento della storia di Blade, poco fa Aaron Pierre ha infatti confermato di non far più parte del progetto: si tratta dell'ennesimo colpo di scena per un film che ha avuto vita difficile sin dalle sue prima battute, tra polemiche per lo script e addii di vario genere.

"Ne abbiamo parlato, ma non faccio più parte del progetto. [...] Il Marvel Cinematic Universe è qualcosa che ho sempre seguito sin da quando ero molto giovane, mi ha sempre entusiasmato, ispirato, mi ha dato un senso di empowerment. Sapete, in particolar modo con film come Black Panther e simili. Onestamente sono già enormemente grato anche solo per il fatto di esser stato tenuto in considerazione" sono state le parole dell'attore. Nessuna polemica, dunque, ma anche l'ennesimo dietrofront: il nuovo film MCU troverà mai pace? Staremo a vedere! Pare, comunque, che a star lavorando su Blade sia l'autore di Blue Eye Samurai.

