Blade, che colpo della Marvel! La nuova regina dell'horror Mia Goth entra nel MCU

Mentre si avvicina la data di inizio di riprese per Blade, i Marvel Studios mettono a segno un gran colpo di casting scritturando la nuova regina dell'horror Mia Goth per un ruolo da protagonista nell'atteso reboot capitanato dal due volte premio Oscar Mahershala Ali.

Come riportato da Deadline, infatti, Mia Goth si è ufficialmente unita al cast di Blade, che è attualmente previsto per l'uscita nelle sale il 6 settembre 2024. Il suo ruolo nel film Marvel Cinematic Universe, come spesso accade, è stato tenuto nascosto, per il momento. L'attrice va ad unirsi ad un cast che include già, oltre al protagonista Mahershala Ali, anche Delroy Lindo (Da 5 Bloods) e Aaron Pierre (Krypton). Secondo quanto riferito, anche Milan Ray (The Wonder Years) è stato scelto per Blade.

Mia Goth è nata a Londra, è sposata con Shia LaBeouf dal 2016 e ha fatto il suo debutto come attrice professionista nel 2013, apparendo nel film porno-erotico Nymphomaniac di Lars Von Trier e in tre episodi del dramma poliziesco franco-britannico The Tunnel. Nel corso degli anni si è costruita la fama di 'nuova regina dell'horror hollywoodiano', con parti di rilievo in film quali A Cure for Wellness (2017), Suspiria di Luca Guadagnino (2018) e High Life di Claire Denis al fianco di Robert Pattinson (2018), tra gli altri. Il suo talento è scoppiato a livello globale nel 2022, quando ha recitato nel doppio ruolo di Maxine Minx e Pearl nell'acclamato film slasher X di Ti West: l'attrice ha ripreso quest'ultimo ruolo nel film prequel Pearl, uscito sempre nel 2022 (e ancora inedito in Italia). Riprenderà il ruolo di Maxine nel film in uscita MaXXXine, che chiuderà la trilogia di X.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti su Blade.