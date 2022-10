Blade, il nuovo cinecomix dei Marvel Studios sarà riscritto completamente?

E' stata una settimana difficile per il nuovo cinecomix della Marvel Blade, che in queste ore è tornato sotto i riflettori grazie ad una nuova indiscrezione riguardante il fato della sua sceneggiatura.

Dopo l'abbandono del regista di Blade a poche settimane dall'inizio delle riprese, infatti, i principali insider hanno fatta a gara ad accaparrarsi le informazioni più fresche in merito allo stato della produzione, che fino a pochi giorni avrebbe dovuto aprire ufficialmente i battenti a novembre per rispettare le scadenze imposte dall'uscita nelle sale, attualmente fissata al 3 novembre 2023. Al momento della stesura di questo articolo va segnalato che i Marvel Studios non hanno annunciato alcun cambio di programma, ma stando alle novità ottenute e diramate da The Direct sembra che i cambiamenti alla sceneggiatura di Blade saranno molto più drastici del previsto.

Stando al noto portale, infatti, il nuovo sceneggiatore Beau DeMayo, già head-writer per i Marvel Studios nella nuova serie tv animata X-Men '97 chiamato a sostituire il precedente autore di Blade Stacy Osei-Kuffour, è stato assunto non per aggiustare il copione preesistente, come riportato nei giorni scorsi, ma addirittura per riscrivere l'intera storia da zero. Il rapporto chiaramente non è confermato ufficialmente quindi sarebbe sbagliato prenderlo per oro colato, ma di certo va facilmente a braccetto con i rumor che vorrebbero il protagonista Mahershala Ali frustrato dallo stato attuale di Blade.

Naturalmente vi terremo aggiornati, quindi continuate a seguire tutti i canali di Everyeye.it.