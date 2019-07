Blade, Chris Pratt entusiasta per l'arrivo di Mahershala Ali nel Marvel Cinematic Universe

Nel corso di una recente intervista con Variety, Chris Pratt ha espresso il suo entusiasmo per il casting di Mahershala Ali in Blade, probabilmente l'annuncio più inaspettato arrivato qualche giorno fa dal palco del Comic-Con.

La star della saga di Guardiani della Galassia, che riprenderà il ruolo di Star Lord in Guardiani della Galassia Vol. 3, parlando degli annunci della Fase 4 del MCU, ha dichiarato:

"Oh mio Dio, non vedo l'ora di vedere Blade. Per me sarà un film totalmente folle! Sono un grande fan dell'originale con Wesley Snipes nei panni del vigilante vampiro. Ma ora, Mahershala Ali nei panni di Blad?? Quando l'ho saputo ero tipo: "Oh mio Dio, devo assolutamente vederlo."

Il casting di Ali nei panni di Blade - così come la notizia che il personaggio sarebbe stato riavviato ufficialmente dai Marvel Studios - ha sicuramente sorpreso i fan: come ha recentemente rivelato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, lo stesso film è nato in modo altrettanto inaspettato, dato che è stato l'attore a chiamare i Marvel Studios per proporgli il film subito dopo aver vinto il suo secondo Oscar per Green Book, a febbraio scorso.

Che la notizia in tutti questi mesi non sia trapelata, ha dell'incredibile.

