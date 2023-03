Blade: il Cavaliere Nero potrebbe non essere nel nuovo film Marvel

Blade può essere considerato uno dei capostipiti dell’odierna generazione di cinecomic che imperversano su schermi grandi e piccoli e amati sia dai fan più hardcore dei fumetti che da chi si avvicina a questi universi fantastici grazie agli adattamenti di Hollywood. Oggi giungono notizie su uno dei collegamenti del remake di Blade con Eternals.

Le riprese di Blade dovrebbero cominciare tra poche settimane con il regista Yann Demange a capo di un progetto ancora in fase di aggiustamenti e modifiche anche inaspettate.

Sembra infatti che Dane Whitman, il Cvaliere Nero di Eternals, interpretato da Kit Harrington potrebbe essere stato tagliato da Blade dopo aver avuto un ruolo di notevole importanza nei primi script del remake con Mahershala Ali nel ruolo del Diurno.



Stando a quanto riportato da Jeff Sneider in un episodio di The Hot Mic la sceneggiatura avrebbe subito varie modifiche in corso d’opera: “Le cose sono state sistemate. La sceneggiatura è più snella e incisiva e hanno tolto tutto il superfluo. La sceneggiatura di cui ho sentito parlare dovrebbe essere di 87 pagine. Come se l’avessero ridotta all’osso”.



Il giornalista ha quindi aggiunto: “A quanto ho sentito hanno tagliato il collegamento tra Blade e gli Eternals e il Cavaliere Nero. Dane Whitman non dovrebbe più essere davvero parte di Blade”.

In una scena dopo i titoli di coda si era visto il pesonaggio di Harrington trovare la lama d’ebano interrotto nel suo scoprirla dalla voce fuori campo di Mahershala Ali.

A quanto pare il nuovo Blade sarà molto più oscuro dei classici film del Marvel Cinematic Universe, proiettando le trasposizioni della Casa delle Idee in un territorio ancora inesplorato per quanto riguardi le sue produzioni.