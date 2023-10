Blade, grande caos in casa Marvel: ennesima riscrittura per il reboot con Mahershala Ali

Blade è già considerato il film MCU più maledetto di sempre a causa della sua produzione travagliata, ma a voler dare credito alle ultime indiscrezioni i problemi per il reboot Marvel Studios con protagonista il premio Oscar Mahershala Ali non sembrano ancora finiti.

Il progetto, annunciato nel 2019 durante il ComicCon di San Diego, è stato enormemente rallentato dalla pandemia di COVID-19, ma da quando Hollywood è tornata a lavorare a pieno regime le sfortune di Blade non si sono arrestate: tra false partenze e problemi dietro le quinte, nel corso degli anni la sceneggiatura del film è andata incontro a numerose riscritture, sempre bocciate o dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige o dal protagonista Mahershala Ali (probabilmente coinvolto anche come produttore).

Ultimamente, il creatore/scrittore di True Detective Nic Pizzolatto era stato scelto per scrivere l’ultima bozza di Blade - si tratta almeno del quarto sceneggiatore di cui siamo a conoscenza, dopo Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury e Beau DeMayo - ma in queste ore viene segnalato che, con la conclusione dello sciopero degli sceneggiatori WGA, Kevin Feige avrebbe ordinato un'altra riscrittura, che potrebbe rinnovare da cima a fondo il copione attualmente esistente. Non è chiaro, per ora, chi sia stato scelto per questa ennesima riscrittura.

Blade è attualmente atteso al cinema per il 14 febbraio 2025, ma non c'è ancora una data per l'inizio delle riprese.