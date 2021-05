Blade si avvicina: ecco quando inizieranno le riprese del film Marvel con Mahershala Ali

Nonostante la sua assenza dal recente trailer dedicato al futuro del Marvel Cinematic Universe, in cui Disney ha svelato tutti i loghi ufficiali e le date di uscita della Fase 4, sono ora emersi in rete dei nuovi dettagli sulla produzione dell'atteso reboot di Blade.

Secondo quanto rivelato dall'Hollywood Reporter, i Marvel Studios hanno spostato l'inizio delle riprese del film con Mahershala Ali da settembre 2021 a luglio 2022, in modo da avere più tempo per lavorare alla sceneggiatura di Stacy Osei-Kuffour.

Il sito ha dato la notizia all'interno di un articolo incentrato sul prossimo film di Superman, in quanto Warner Bros. e Disney stanno attingendo allo stesso "pool" di registi per dirigere entrambi i progetti, essendo che anche il reboot dell'Uomo d'Acciaio vedrà come protagonista un attore di colore. I potenziali nomi per entrambi i film sono quelli di Barry Jenkins, Steven Caple Jr., Regina King e Shaka King, con Ryan Coogler che invece rimarrà probabilmente occupato con i lavori per Black Panther: Wakanda Forever, la cui data di uscita è stata recentemente confermata per l'8 luglio 2022.

