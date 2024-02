Blade, l'autore di Blue Eye Samurai sta lavorando al film Marvel?

Dopo le ultime novità sulla formazione dei Midnight Sons, in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni sul dietro le quinte di Blade, atteso film rated-r dei Marvel Studios con protagonista Mahershala Ali purtroppo vittima di numerosi ritardi e complicazioni.

Come di certo saprete, dal momento del suo annuncio il film è passato di mano in mano attraverso tantissimi team creativi diversi e molteplici date di uscita, portando i fan a temere il peggio, soprattutto considerato che l'annuncio originale è arrivato quasi mezzo decennio fa. Tuttavia, finalmente sembra che i Marvel Studios abbiano rimesso Blade in carreggiata, e il nuovo aggiornamento dal famoso scooper Daniel Richtman continua ad alimentare la rinnovata positività che circola intorno al progetto.

L'insider infatti ha rivelato sui suoi canali che il famoso sceneggiatore Michael Green, noto per aver firmato la sceneggiatura di Blade Runner 2049 e soprattutto per aver creato il fenomeno animato Blue Eye Samurai di Netflix, sta attualmente riscrivendo la sceneggiatura di Blade. Secondo quanto riferito, Mahershala Ali sarebbe molto soddisfatto dei cambiamenti apportati alla storia e sembra che il regista Yann Demange sarà colui che alla fine porterà il film verso la linea del traguardo, dopo aver ereditato il progetto dai numerosi colleghi che lo hanno preceduto negli scorsi anni. Il leaker conferma anche che Midnight Sons rimane in lavorazione ai Marvel Studios, con l'idea attuale di comporre la squadra con personaggi che non fanno parte degli Avengers (il che vuol dire che, come da precedenti rumor, Doctor Strange non ci sarà).

Vi terremo aggiornati, Blade è attualmente previsto per novembre 2025.