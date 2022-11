Blade, arriva il nuovo regista: Yann Demage dirigerà il cinecomic Marvel!

Dopo l'abbandono della produzione da parte di Bassam Tariq, pare che i Marvel Studios abbiano trovato finalmente il regista perfetto per il tanto atteso reboot di Blade. A dirigere la pellicola sarà Yann Demangementre ad occuparsi della scrittura sarà Michael Starrbury.

I ritardi causati da Blade hanno un pò spostato gli equilibri in casa Marvel. A confermarlo sono stati i diversi rinvii di prodotti MCU da parte della Disney che ha fatto slittare di diverso tempo film come Avengers: Kang Dinasty e Deadpool 3, probabilmente, per ottenere più tempo per sostituire Bassam Tariq, regista predesignato di Blade che ha deciso di abbandonare la produzione a poco tempo dall'inizio delle riprese.

Avendo più tempo per incontri e discussioni, pare che i Marvel Studios si siano impegnati tantissimo per trovare un sostituto capace di dare una propria impronta al film non solo per quanto riguarda il personaggio ma anche il tipo di storia che cerca di raccontare. La scelta è ricaduta su Yann Demage, già regista di prodotti come Lovecraft Country e il dramma '71. Pare che il regista abbia portato avanti una presentazione capace di convincere i vertici ad affidargli la direzione di uno dei prodotti più rischiosi dell'MCU degli ultimi anni. A scrivere la sceneggiatura sarà invece Michael Starrbury, già conosciuto per aver scritto la miniserie When They See Us.

Nel frattempo continuano ad esserci dubbi e interrogativi intorno al film, soprattutto riguardo la possibilità che Blade venga totalmente riscritto. La scelta di un nuovo sceneggiatore e lo slittamento considerevole del progetto lasciano pensare ad un risvolto di questo tipo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!