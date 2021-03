Blade, Anthony Mackie si candida per un ruolo nel film Marvel con Mahershala Ali

Durante una conferenza stampa per l'imminente uscita di The Falcon and the Winter Soldier, l'interprete di Sam Wilson Anthony Mackie ha parlato del suo grande interesse per uno dei prossimi progetti del MCU: l'atteso film che firmerà il debutto di Mahershala Ali nei panni di Blade.

"Mi piacerebbe molto passare del tempo nel mondo di Blade" ha dichiarato la star, che poi ha si è rivolta direttamente alla Marvel chiedendo di lasciargli fare "almeno una battuta" nel film.

I dettagli sulla trama della pellicola sono ancora sconosciuti, ma sappiamo che i Marvel Studios non hanno alcun problema a far passare gli attori da un titolo all'altro del MCU - basti vedere per esempio il ruolo da co-protagonista di Elizabeth Olsen in Doctor Strange 2 e quello di Benedict Cumberbatch in Spider-Man: No Way Home - dunque non sarebbe strano vedere un altro volto noto del franchise al fianco del cacciatore di vampiri.

Pur non avendo ancora una data di uscita, vi ricordiamo che nel comunicato ufficiale diffuso in occasione dell'Investor Day Disney ha piazzato Blade in ordine cronologico tra i titoli del MCU in arrivo nel 2022. Tuttavia, la sceneggiatrice Stacy Osei-Kuffour è stata ingaggiata per lavorare al progetto solamente lo scorso febbraio e al momento non è ancora stato rivelato chi sarà il regista, dunque non sappiamo che la pellicola riuscirà effettivamente a debuttare entro la fine del prossimo anno.

Intanto, sono emersi dei potenziali dettagli sul casting di Blade.