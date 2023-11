Blade, Albert Hughes contro la Marvel: 'Nessun regista vero lavorerebbe per loro'

Proprio mentre è esploso il caso Martin Scorsese contro Joe Russo, il regista Albert Hughes ha attaccato la Marvel nel corso di una recente intervista con il podcast Happy Sad Confused.

Hughes, che insieme al fratello Allen fa parte del duo degli Hughes Bros (registi di Menace II Society, La vera storia di Jack lo Squartatore, Codice Genesi e della recente serie tv spin-off di John Wick The Continental), ha rivelato di essere stato in trattative per dirigere Blade o Secret Invasion per i Marvel Studios, ma che alla fine ha deciso di tirarsi fuori da entrambi i progetti.

"Ho parlato un paio di volte con la Marvel, ma mi sono sempre sentito a disagio perché sapevo di trovarmi di fronte ad un sistema", ha dichiarato Hughes. “E loro sono molto carini e professionali, per carità, ma ho capito che non mi sarei trovato bene a lavorare per loro. Si tratta di un ambiente troppo controllato nel quale sapevo che non sarei riuscito a fare ciò che volevo, e quindi ho deciso di lasciar perdere. Non capisco perché un vero regista dovrebbe voler lavorare con loro, quale desiderio possa spingerti a far parte di quel sistema. Capisco le nuove leve che hanno bisogno di farsi un nome, e in effetti la Marvel fa un buon lavoro con gli emergenti, sanno trovare le persone giuste al momento giusto. Ma personalmente penso che imploderei se dovessi avere a che fare con il loro sistema produttivo”.

Nel frattempo continuano ad emergere nuovi sviluppi sul dietro le quinte della produzione di Blade, il reboot dei Marvel Studios con protagonista il doppio premio Oscar Mahershala Ali.