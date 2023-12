Blade, nuovi aggiornamenti dal film Marvel vietato ai minori: parla Mahershala Ali

Blade è senza dubbio uno dei film più sfuggenti nella storia dei Marvel Studios, ma dopo mesi e anni di difficoltà a quanto pare la produzione si sta finalmente preparando ad entrare nel vivo.

Nel corso di una recente intervista promozionale, infatti, il protagonista di Blade Mahershala Ali, attore due volte Premio Oscar, ha fornito un prezioso aggiornamento sullo stato della produzione, chiarendo di essere finalmente soddisfatto della direzione intrapresa dal film e promettendo che molto presto arriveranno novità importanti: "Ci stiamo lavorando duramente. Questo è il massimo che posso dirvi", ha spiegato la star ai microfoni di Entertainment Weekly. "Ma sono davvero incoraggiato dalla direzione presa dal progetto. Penso che torneremo a lavoro relativamente presto."

Oltre ai numerosi ritardi accumulati per svariati motivi, dai problemi dietro le quinte alla pandemia passando per gli scioperi di Hollywood, la produzione di Blade ha attraversato molti problemi anche dal punto di vista del team creativo, con numerosi registi e sceneggiatori assunti e poi sostituiti in corso d'opera: l'ultima versione della sceneggiatura di cui si ha notizia è stata scritta dallo sceneggiatore Michael Starrbury, e dovrebbe essere (si spera) quella definitiva. Nelle ultime settimane, è stato confermato che Blade sarà il secondo film rated-R dei Marvel Studios, dopo l'attesissimo Deadpool 3 in uscita nel 2024.

Ricordiamo che, dopo l'ultimo ed ennesimo rinvio, il calendario ufficiale della Disney per le prossime uscite previste dal 2024 al 2031 segna Blade in arrivo il 7 novembre 2025, come parte della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe.