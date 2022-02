Blade, Aaron Pierre si unisce al cast del film Marvel con Mahershala Ali

Nuove aggiunte al cast di Blade, l'atteso cinecomic dei Marvel Studios con protagonista Mahershala Ali: arrivano l'attore di Krypton Aaron Pierre e Delroy Lindo.

Dei nuovi volti si vanno ad aggiungere a quello di Mahershala Ali per Blade, il film sul cacciatore di vampiri di casa Marvel.

La star di Old e Krypton Aaron Pierre e l'attore di Da 5 Blood e Get Shorty Delroy Lindo si uniscono alla pellicola diretta da Bassam Tiraq in due ruoli misteriosi.

Secondo il sito Deadline, tuttavia, Lindo era da tempo nel mirino degli Studios come possibile interprete della parte a lui assegnata, mentre quella di Pierre sarebbe "una delle parti più ambite in quel di Hollywood fin da quando Tariq è stato scelto come regista del film", e ci sarebbe stato un lungo processo di casting con dozzine di attori prima di giungere alla scelta definitiva.

Pierre si è recentemente distinto sia sul piccolo che sul grande schermo, avendo preso parte a progetti come le serie tv Krypton e Britannia e il film di M. Night Shyamalan Old, mentre prossimamente sarà la voce di Mufasa nel prequel del Re Leone diretto da Barry Jenkins.

Blade, scritto da Stacy Osei-Kuffour, è stato annunciato durante il Comic-Con del 2019, ma non ha ancora una data d'uscita nel calendario dei Marvel Studios.