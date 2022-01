Blade, 6 domande a cui il film dovrà rispondere dopo Eternals

Che la scena post-credit di Eternals ponga le basi per il futuro del MCU, e che a questo futuro sia strettamente legato Blade, non vi è dubbio ormai, ma in che modo? Vediamo le domande con cui ci ha lasciato il film della Zhao e alla quale quello con Mahershala Ali dovrà rispondere.

I colleghi di Screen Rant hanno raggruppato alcune domande che la visione del film Marvel Eternals, e in particolare la scena post-credit che vede l'introduzione di Blade nel MCU, ha fatto sorgere negli spettatori.

Domande che, afferma sito, dovranno per forza trovare risposta nel film con protagonista Mahershala Ali, vista la presenza della sua voce nella pellicola diretta da Chloé Zhao.

1. Perché Blade appare solo sul finire di Eternals?

Qui ovviamente c'è anche la componente pratica da tenere in considerazione (il personaggio non era ancora negli imminenti piani del MCU fino a poco fa), ma il film dovrà spiegare come mai l'eroe non si è visto per niente (proprio come gli Eterni) durante i precedenti conflitti che hanno segnato la storia del MCU fino a questo momento.

2. C'è una connessione tra lo zio di Dane e Blade?

Dane (Kit Harington) tira fuori la Ebony Blade dopo aver parlato al telefono con lo zio (che se la storia è fedele ai fumetti dovrebbe essere il precedente Cavaliere Nero Nathan Garrett), ed è qui che interviene Eric Brooks a.k.a. Blade, per chiedere a Dane se davvero è pronto ad affrontare ciò che lo aspetta quando impugnerà la spada. Ciò vuol forse dire che lui e lo zio di Dane si sono già incontrati in passato, e magari hanno anche combattuto insieme (o l'uno contro l'altro)?

3. Blade era davvero presente fisicamente?

Non ne abbiamo sentito solo la voce, ma magari Blade non era nemmeno lì fuori campo come possiamo immaginare. Chi ci dice che non stia utilizzando un portale come quelli che Wong o Strange sono soliti aprire o qualche altro metodo a noi ancora sconosciuto?

4. Che connessione c'è tra Blade e la spada Ebony Blade?



Perché Blade sembra sapere esattamente ciò che comporta impugnare la misteriosa arma? E cosa c'entra con il vampirismo (correlazione accennata dal produttore Nate Moore)?



5. Il Cavaliere Nero è un cacciatore di vampiri?



Sono diversi i fan ad aver avanzato questa ipotesi, ed è facile che sarà proprio il film di Blade a smentirla o eventualmente confermarla.



6. Blade e il Cavaliere Nero faranno squadra?



Il fatto che Blade sia stato introdotto in relazione a Dane Whitman non implica necessariamente un team-up tra i due. Tuttavia, l'abbinamento è certamente interessante, e fa pensare che questo possa essere il caso, soprattutto la propensione della Fase 4 di abbinare fin da subito determinati personaggi (pensiamo a Yelena e Kate Bishop o Shang-Chi e Wong). E se così sarà, accadrà già nel film con Ali?



Fateci sapere la vostra nei commenti.