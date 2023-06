Blade 2, un incidente sul set causò l'accecamento di ben 30 persone

Mentre si attende l'arrivo del Blade di Mahershala Ali nel Marvel Cinematic Universe, non si può far altro che ricordare la trilogia realizzata da Guillermo Del Toro. Le tecniche di realizzazione del film furono molto innovative rispetto all'epoca e questo causò anche diversi problemi.

Oltre ad essere un personaggio poco conosciuto, Blade trattava il mondo dei vampiri utilizzando una vena horror e gotica che non si era mai vista nei pochissimi cinecomic che erano arrivati al cinema fino a quel momento. Le atmosfere oscure che si rifacevano perfettamente al personaggio furono ampliate dallo sguardo fantasy e macabro che ha sempre caratterizzato Guillermo Del Toro in tutte le sue opere fin dall'inizio della sua fortunatissima carriera.

L'utilizzo di tecniche innovative nella realizzazione del secondo capitolo della saga ha portato a diversi problemi che hanno colpito in particolare la troupe e coloro che si trovavano sul set. Nella scena dell'autopsia dei vampiri, infatti, furono utilizzati dei raggi UV in maniera impropria causando l'accecamento temporaneo di ben 30 persone che in quel momento stavano lavorando a stretto contatto con quella luce. Nonostante i problemi Blade tornerà al cinema in una forma che ricorderà più i film con Snipes rispetto allo stile dei Marvel Studios.

La pellicola in arrivo, però, sembra essere maledetta. Il nuovo Blade dell'MCU ha subito un ennesimo rinvio a causa dello sciopero degli sceneggiatori che sta colpendo Hollywood ormai da mesi.