Blacklight: Primo trailer del film action con Liam Neeson

Finalmente abbiamo modo di poggiare gli occhi sul primo trailer di Blacklight, il nuovo film d'azione con protagonista l'irriducibile Liam Neeson, che, nel corso della sua carriera, è sicuramente diventato un'icona del cinema d'azione statunitense.

Se del film si era già parlato in passato, nello specifico, si erano diffuse delle polemiche attorno la sceneggiatura di Blacklight, oggi possiamo dare uno sguardo al contenuto che ha da offrire il film. Dal trailer, che potete visionare nel video in apertura alla notizia, viene promessa una gran quantità di scene d'azione e un'abbondante dose di spettacolarità. Infatti, già nel trailer viene mostrato tuto ciò che ci si aspetta da un film d'azione in piena regola: adrenalinici inseguimenti in macchina, scontri ad arma da fuoco e scazzotate tra il nostro eroe e i cattivi. Oltre a ciò, il film vuole proporre anche uno sfondo più umano e complesso alla vicenda, mescolando complicate relazioni familiari a intrighi di potere e trame nell'ombra. Infatti, seguendo la sinossi del film, Blacklight vede come protagonista Liam Neeson nei panni di "Block", un fixer dal passato sporco, ora al servizio del governo degli USA. Durante lo svolgimento della sua ultima missione, Block viene a conoscenza di un ambiguo programma che sta causando la morte di ordinari cittadini e che riguarda direttamente il suo capo, il direttore dell'FBI. Nel frattempo, tenta anche di ricongiungersi con sua figlia e sua nipote, con cui ha perso i contatti da tempo. In questo modo, Block ha l'occasione di redimersi, diffondendo la verità e proteggendo la sua famiglia, messa in pericolo da chi vuole che questa verità non venga a galla.

Vi segnaliamo che Blacklight uscirà nelle sale statunitensi il prossimo 11 febbraio, mentre non si hanno ancora informazioni certe riguardo la sua distribuzione in Italia. Infine, rimanendo in tema, vi invitiamo a leggere la nostra recensione de L'Uomo dei Ghiacci, recente film action con protagonista Liam Neeson.