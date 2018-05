BlacKkKlansman: il teaser poster del film di Spike Lee presentato a Cannes

Focus Features ha svelato il teaser poster ufficiale di BlacKkKlansman, nuovo film di Spike Lee presentato in questi giorni alla 71.ma edizione del Festival di Cannes. La pellicola è prodotta da Monkeypaw Productions, QC Entertainment e dalla Blumhouse, che ha finanziato il film di Jordan Peele, Scappa - Get Out, successo clamoroso del 2017.

BlacKkKlansman racconta la storia di un agente di polizia afroamericano, Ron Stallworth, infiltratosi con successo nel Ku Klux Klan nel 1978 a Colorado Springs, in Colorado. Fingendosi un suprematista bianco al telefono e inviando un ufficiale bianco al suo posto per le riunioni, Ron è riuscito a diventare il capo della divisione locale del KKK, per sabotare le loro attività dall'interno.

Il film è basato sul memoir del 2014 di Ron Stallworth, Black Klansman, con la sceneggiatura adattata da Charlie Wachtel e David Rabinowitz, nonché da Spike Lee e Kevin Willmont.

Nel cast del film John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier e Corey Hawkins.

Il film arriverà nelle sale americane il 10 agosto. Spike Lee ha girato il suo ultimo lungometraggio prima di BlacKkKlansman nel 2015, intitolato Chi-Raq, basato sulla commedia Lisistrata di Aristofane.

Nel 2016 ha diretto il documentario Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall, che racconta l'ascesa di Jacko sin dagli inizi con i Jackson Five.