BlackKklansman: Spike Lee rivela cosa avrebbe voluto aggiungere nel finale

Nel corso di un’intervista concessa a Screen Rant, Spike Lee ha parlato del suo ultimo acclamato film, BlackKklansman, presentato a Cannes e uscito nelle sale italiane alla fine di settembre.

La nota che Spike Lee apporrebbe al suo film, se ne avesse avuto l’occasione, riguarda il finale, che ricordiamo, dopo le vicende raccontate negli anni Settanta, mostra le immagini dell’attentato a Charlottesville durante una protesta pacifica contro l’incedere dei nazionalismi costato la vita a Heather Heyer. “Se c’è un’immagine che avrei voluto includere sarebbe stata inserita proprio alla fine, e vede dei bambini essere sottratti alle loro madri al confine. Le madri urlano, i bambini piangono. Pianto. Isteria. E nessuno avrebbe pensato: “Che informazione prendiamo per poter riunire madri e figli?. I bambini ai loro genitori”.

Ovviamente, Lee fa riferimento alla manovra anti-immigrazione approvata qualche mese fa da Donald Trump in cui le successive immagini di bambini sottratti ai loro genitori e confinati in alcuni campi hanno fatto il giro del mondo. Chiaramente la pellicola di Lee era già stata presentata a Cannes quando questo fatto si è verificato e per questo motivo tali scene non sono state incluse nel finale.

Basato sull'omonimo romanzo scritto dallo stesso Washington, BlackKklansman è sceneggiato da Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel e Kevin Willmott e prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum e da Jordan Peele, il regista/sceneggiatore di Scappa - Get Out.

Il film, uscito da qualche settimana negli Stati Uniti, ha ottenuto il 96% di gradimento su Rotten Tomatoes ed è stato premiato col trofeo "Certified Fresh". Il film si è dimostrato anche un buon successo commerciale, avendo incassato ad oggi circa 48 milioni di dollari al botteghino domestico (e oltre 85 milioni a livello internazionale).