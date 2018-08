BLACKkKLANSMAN: Spike Lee dirige un video musicale di Prince per promuovere il film

Sono passate due settimane dall'uscita di BlacKkKlansman nelle sale americane, ma Spike Lee ha deciso di cavalcare l'onda del successo del film realizzando un video musicale a tema per una canzone inedita di Prince, "Mary Do Not You Weep".

BLACKkKLANSMAN è ambientato negli Stati Uniti degli anni '70, un periodo storico scosso dai conflitti e dalle tumultuose relazioni razziali. Il film racconta la storia vera del detective della polizia di Colorado Spring Ron Stallworth (John David Washington), che si infiltrò nell'organizzazione estremista del Ku Kluz Klan fino a diventarne il leader. Il suo obiettivo è quello di rivelare al mondo i complotti dell'organizzazione, e ad aiutarlo ci penserà il suo collega Flip Zimmerman (Adam Driver).

Basato sull'omonimo romanzo scritto dallo stesso Washington, BLACKkKLANSMAN è sceneggiato da Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel e Kevin Willmott e prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum e da Jordan Peele, il regista/sceneggiatore di Scappa - Get Out.

Il film segna il ritorno alla regia dell'apprezzato regista statunitense, i cui ultimi film (il dramma Chi-Raq e l'horror Il Sangue di Cristo) risalgono al 2015. BLACKkKLANSMAN uscirà nei cinema italiani il prossimo 27 settembre.

Il film, uscito da qualche settimana negli Stati Uniti, ha ottenuto il 96% di gradimento su Rotten Tomatoes ed è stato premiato col trofeo "Certified Fresh". Il film si è dimostrato anche un buon successo commerciale, avendo incassato ad oggi circa $26 milioni al botteghino domestico.

Trovate il videoclip qui sotto.