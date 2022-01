BlacKkKlansman, quando Topher Grace rimontò Lo Hobbit di Peter Jackson: ecco perché

BlacKkKlansman non è stato un film facile per nessuno dei suoi protagonisti: per John David Washington fingersi un razzista durante quelle telefonate non è certo stato un gioco da ragazzi, ma anche per Topher Grace non fu un'esperienza piacevole calarsi nei panni del Gran Maestro del Ku Klux Klan, David Duke.

Dover interpretare il ruolo di uno dei più famosi e viscidi razzisti del secolo scorso mise a dura prova la tenuta mentale dell'attore, che dopo la conclusione delle riprese dell'acclamatissimo film di Spike Lee si trovò a dover fare i conti con uno stato d'animo tutt'altro che sereno, arrivando addirittura a sfiorare la depressione.

Cosa fare, dunque, per tornare ad essere quello di sempre? Grace decise di dedicare altro tempo al cinema, ma in un modo decisamente singolare: la star di That 70's Show, infatti, decise di darsi al montaggio mettendosi al lavoro su una riedizione tutta sua della trilogia de Lo Hobbit di Peter Jackson. Il risultato? I tre film della saga tratta dai libri di Tolkien furono tagliati e rimontati fino ad essere riassunti in un unico film della durata di circa 2 ore!

Cosa ne dite? Non sareste curiosi di dare un'occhiata a questa particolare versione della seconda trilogia di Peter Jackson? Diteci la vostra nei commenti! Per saperne di più, intanto, vi lasciamo qui la nostra recensione di BlacKkKlansman.