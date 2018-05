BlacKkKlansman: ecco il trailer dell'atteso ritorno di Spike Lee

Focus Features ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di BlacKkKlansman, il nuovo film di Spike Lee presentato proprio nella giornata di ieri al 71° Festival di Cannes.

Nel cast della pellicola i protagonisti sono David Washington (Ballers), Adam Driver (Star Wars: Gli ultimi Jedi), Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming) e Topher Grace (That ’70s Show). Il personaggio di Washington è un detective della polizia di colore, che si è infiltrato nel KKK. il personaggio è realmente esistito e Lee iniziò a raccontarne la storia già nel 2015.

Stallworth riuscì non soltanto ad infiltrarsi nell'operazione di Colorado Springs del Klan, ma è anche diventato un leader e, nel frattempo, ha incontrato il famoso ex Grande Mago del Klan, e il politico David Duke. Stallworth ha portato a termine la sua improbabile operazione con l'aiuto del suo collega bianco, che nel suo libro ciama "Chuck". In BlacKkKlansman di Spike Lee, Adam Driver interpreta proprio il ruolo del partner di Stallworth, "Flip Zimmerman".

La pellicola è prodotta da Monkeypaw Productions, QC Entertainment e Blumhouse, ovvero dallo stesso team dietro al successo planetario di Scappa – Get Out di Jordan Peele.

Dopo essere stato nelle sale con Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nel ruolo ormai iconico di Kylo Ren, rivedremo Driver al fianco di Channing Tatum e Daniel Craig nel film di Steven Soderbergh, La truffa dei Logan, e nel film “maledetto” di Terry Gilliam, The Man Who Killed Don Quixote, anch’esso presente al Festival di Cannes in qualità di film di chiusura della kermesse.