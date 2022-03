Blackhawk, quali aggiornamenti sul film DC di Steven Spielberg? Parla lo sceneggiatore

Si parla da anni di Blackhawk, il cinecomic che potrebbe vedere Steven Spielberg alla regia del suo primo film targato DC, ma finora non ci sono stati molti aggiornamenti al riguardo. Vediamo allora cosa ha da dire lo sceneggiatore della pellicola David Koepp.

Parlando con il sito Collider, Koepp ha spiegato le ragioni dietro la mancanza di update sulla pellicola DC dedicata ai piloti di aerei di combattimento, i cosiddetti Blackhawks, aggiungendo anche qualche piccola informazione sullo stato attuale dei lavori.

"Abbiamo una sceneggiatura che è molto buona, ed è qualcosa che pensiamo tutti" ha affermato "Ci sono stati tanti cambi al vertice della Warner Bros., quindi stiamo semplicemente aspettando che le cose si sistemino e decidano cosa vogliono fare con il DC Universe".

"Ovviamente spero che Steven Spielberg sia il regista di Blackhawk, o che se non sarà lui almeno rimanga in qualità di produttore, e qualche altro grande regista diriga il film. Perché sarebbe davvero divertente. Sono un grande fan dello script, e spero si possa realizzare" ha poi aggiunto, ribadendo "Ma, ancora, si tratta di uno di quei film che necessita di un budget di 200 milioni di dollari, quindi portarlo avanti non è esattamente una passeggiata, ci vorrà del tempo".