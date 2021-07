Blackhat: cosa vedere del regista Michael Mann in streaming tra Netflix e Amazon Prime

Stasera su Mediaset 20 a partire dalle 21:20 torna in onda Blackhat, thriller diretto dal leggendario regista Michael Mann con protagonisti Chris Hemsworth, Tang Wei, Viola Davis, Holt McCallany e Wang Leehom.

Dat che ad oggi Blackhat rappresenta l'ultimo film dell'autore di Chicago, attualmente a lavoro su un film dedicato ad Enzo Ferrari con Hugh Jackman, vogliamo suggerirvi di scoprire (o riscoprire) l'opera di Michael Mann proponendovi la lista di tutti i suoi film attualmente disponibili in streaming. Equamente divisi tra i popolari servizi in abbonamento Amazon Prime Video e Netflix, in programmazione troviamo:

Heat - La sfida , disponibile su Amazon Prime Video (e anche su MUBI): il seminale thriller poliziesco nel quale Al Pacino, zelante e infallibile detective di Los Angeles, deve dare la caccia a Robert De Niro, letale leader di una gang di rapinatori.

Restano fuori dall'elenco La corsa di Jericho, La fortezza e Alì, purtroppo attualmente non disponibili in streaming. Qual è il vostro film di Michael Mann preferito? Ditecelo nei commenti.