Black Widow, Yelena è sopravvissuta allo snap di Thanos? Risponde Kevin Feige!

I fan di Black Widow, specialmente dopo aver visto la scena post-credit con Florence Pugh, non hanno potuto fare a meno di chiedersi: che cosa è successo a Yelena Belova durante i catastrofici eventi di Avengers: Infinity War?

La risposta a questa domanda è finalmente arrivata. Ma, purtroppo, è arrivata da Kevin Feige: dunque, come potete facilmente arrivare, si è trattato sostanzialmente di una non risposta pensata appositamente per aumentare la curiosità dei fan, invece che risolverla. Nel corso di un Q&A ufficiale organizzato su Twitter, infatti, il presidente dei Marvel Studios ha risposto ad alcune domande dei fan a proposito del nuovo film del Marvel Cinematic Universe. Interrogato sul fato di Yelena Belova durante gli eventi di Infinity War e più specificatamente sullo snap di Thanos, Feige ha risposto: "Lo scoprirete, ma non in questo thread".

Le criptiche parole del criptico Kevin Feige sembrano certamente suggerire che l'imminente apparizione di Yelena nella serie tv Hawkeye colmerà il gap che separa gli eventi di Black Widow da quelli enigmatici della sua scena post-credit, nella quale la contessa Valentina Allegra de la Fontaine (Julia Louis-Dreyfuss) avvicina Yelena indirizzandola verso la traiettoria di Clint Burton, dicendo alla giovane Vedova Nera che la morte di Natasha è stata causata dall'Avenger di arco munito.

Ricordiamo che la serie di Occhio di Falco è attesa su Disney+ entro la fine del 2021, anche se al momento non è nota alcuna data d'uscita ufficiale. Per altri approfondimenti, ecco tutte le date d'uscita dei film e delle serie Marvel in arrivo nei prossimi mesi e anni: i progetti ufficiali, tra cinema e serie tv in streaming, sono ben 28!