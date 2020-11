Black Widow: dopo Wonder Woman 1984 tocca a Scarlett Johansson uscire on demand?

L'annuncio della Warner in merito all'arrivo in contemporanea al cinema e sulla piattaforma HBO Max di Wonder Woman 1984 ha sbloccato una situazione di stallo che da mesi circondava il mondo dei cinecomic e adesso la prossima mossa è attesa dai Marvel Studios, specialmente in merito al destino di Black Widow, film standalone con Scarlett Johansson.

Nella notte è stato annunciato l'arrivo di Wonder Woman 1984 su HBO Max, oltre che nelle sale cinematografiche, per il prossimo 25 dicembre, con la notizia che ha subito innescato una serie di speculazioni in merito al destino di Black Widow.

Inizialmente previsto per un'uscita a fine aprile 2020, il cinecomic con Scarlett Johnasson protagonista è stato prima rimandato al novembre successivo, poi definitivamente al 7 maggio 2021 a causa della pandemia di coronavirus che costringe molte sale cinematografiche a rimanere chiuse anche in questi giorni di seconda ondata. Tuttavia, la mossa della Warner con Wonder Woman 1984 potrebbe essere il primo tassello di un domino pronto a precipitare, ovvero spingere i dirigenti della Disney a tentare una mossa simile, distribuendo il cinecomic Marvel su Disney+.

Una delle ragioni che sosterrebbero la diffusione on demand della pellicola sarebbe il fatto che l'eventuale vaccino per il COVID-19 non sarà pronto per una distribuzione estesa almeno fino all'aprile prossimo, rendendo improbabile un ritorno alle cifre standard della fruizione delle sale cinematografiche per il giorno in cui Black Widow è stato programmato. Questo potrebbe spingere appunto a una release anticipata di Black Widow on demand, magari nelle modalità già viste con il live-action di Mulan e conseguente Accesso VIP sulla piattaforma Disney+.

Tuttavia, Warner ha annunciato che Wonder Woman 1984 sarà gratuito per gli abbonati alla piattaforma, un po' come Disney farà con Soul della Pixar. Staremo a vedere cosa deciderà di fare il colosso dell'entertainming.