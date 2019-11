Black Widow Wakanda-Style nei concept design alternativi di Avengers Endgame

C'è un pizzico di Wakanda nella tuta di Black Widow nei concept design alternativi di Avengers: Endgame condivisi su Instagram dal concept artist Andy Park.

L'artista ha mostrato quello che descrive come un outfit con del "Wakanda flare", ovvero con uno stile hi-tech che ricorda molto i costumi di Black Panther.

"I concept design di Black Widow che ho realizzato per Avengers: Endgame! Il primo, quello che è stato approvato, è il costume che avete visto nel film. Il secondo era una versione alternativa con un pizzico di Wakanda. Ho avuto l'onore di disegnare ogni costume di Black Widow dal primo film sugli Avengers, e questo vuol dire 7 costumi da supereroe differenti! Non vedo l'ora che vediate tutti l'ottavo e il nono che ho realizzato per il film su Black Widow! Oh e, buon compleanno (anche se in ritardo) all'incomparabile Scarlett Johansson! #BlackWidow #Avengers #AvengersEndgame #conceptart #conceptdesign #costumedesign #illustration #MarvelStudios #ScarlettJohansson" ha scritto Park sul suo account di Instagram, allegando le due foto dei costumi per un confronto.

Nella prima, quella con dei tratti di rosso, riconosciamo, come spiegato anche da lui, la versione vista anche in Endgame. La seconda, richiama effettivamente il costume indossato anche da Chadwick Boseman (e anche un po' simile a quello di Wasp, come fa notare Comicbook), e punta tutto sul nero e sugli accenti metallici.

