Black Widow: il villain Taskmaster sarà il prossimo antieroe del MCU?

Se non ci saranno altri rinvii, Black Widow dovrebbe finalmente arrivare al cinema il prossimo 6 novembre, e il pubblico potrà scoprire, tra le altre cose, le origini del villain del film, il mercenario Taskmaster. Una suggestiva teoria ipotizza che quest'ultimo non debba necessariamente soccombere, come tradizionalmente tocca ai "cattivi".

Taskmaster, anzi, rompendo la tradizione del Marvel Cinematic Universe, potrebbe invece sopravvivere anche dopo Black Widow, compiendo un percorso di redenzione e riproponendosi come forza del Bene.

Nei fumetti Marvel, Taskmaster è Anthony Master, un mercenario nato a Brooklyn e dotato della capacità di imitare le abilità fisiche di chiunque. Diventa così un addestratore di criminali, per poi rivenderli al miglior offerente.

Nei fumetti Marvel, non si tratta però di un personaggio completamente negativo. Dopo Civil War del 2007, infatti, Taskmaster lavora come sergente istruttore per l'Iniziativa, addestrando giovani eroi per il governo degli Stati Uniti. Viene però costretto da Norman Osborn ad allenare anche dei criminali a fingersi eroi, e viene mandato a combattere contro due Captain America (Bucky e un redivivo Steve Rogers), dando nuovamente spazio al suo lato oscuro.

Il conflitto interiore del personaggio, però, porta molti a immaginare un suo cambiamento in Black Widow, che sarebbe indubbiamente affascinante perché un percorso del genere è ancora inedito nel MCU.

Staremo a vedere. Nelle scorse settimane, intanto, si era parlato di una possibile uscita in streaming di Black Widow come nel caso di Mulan, ma questa strada non è percorribile e l'appuntamento è quindi confermato al cinema.