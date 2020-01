Black Widow: verrà prodotta una nuova serie di fumetti su Red Guardian e Yelena Belova

Due personaggi secondari del film di Black Widow riceveranno degli adattamenti cartacei: ci sarà una nuova serie di comics in cui potremo approfondire le vicende di Red Guardian Yelena Belova.

Il personaggio di Black Widow è sicuramente uno dei più apprezzati dai fan dell'universo Marvel, anche grazie all'ottima interpretazione di Scarlet Johansson. Per prepararci all'uscita del film, Disney ha pensato di esplorare gli antefatti riguardanti la vita di Natasha Romanoff con un fumetto preludio a Black Widow.

Ora è il momento di focalizzarci su altri due personaggi che ruotano attorno alle avventure della Vedova Nera: si tratta di Red Guardian (David Harbour nel film) e di Yelena Belova (Florence Pugh). I personaggi saranno approfonditi in una nuova serie di fumetti intitolata Widowmakers: Red Guardian and Yelena Belova e firmata da Devin Grayson e Michele Bandini.

Storicamente Yelena Belova è stata un personaggio controverso poiché è passata spesso dall'essere alleata della Vedova Nera a nemica dell'eroina. Red Guardian nei fumetti è stato invece sposato con Natasha, ma di ciò non si fa menzione nel trailer del film. Nella nuova serie di comics potrebbe avere un ruolo più drammatico rispetto a quanto visto nel trailer del film, in cui sembra calcare decisamente sul lato comico.

Il film farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e non ci sono dubbi sul fatto che dopo gli eventi di Endgame un personaggio come quello di Black Widow crei un grande interesse. I primi dettagli del film cominciano quindi a venire fuori. Per avere informazioni riguardo quello che dovrebbe essere il villain principale del film vi rimandiamo allo speciale su Taskmaster.