Black Widow: l'attesa varrà la pena nel nuovo trailer Marvel con Scarlett Johansson!

Black Widow è atteso da oltre un anno dai fai del Marvel Cinematic Universe e dopo i numerosi rinvii a causa della pandemia di covid finalmente la data di uscita per il film con Scarlett Johansson è ormai prossima.

A tal proposito i Marvel Studios hanno pubblicato su Twitter un nuovo trailer promozionale per sponsorizzare la messa in vendita dei biglietti per l'uscita cinematografica, fissata per il 9 luglio negli Stati Uniti. In Italia, lo ricordiamo, il film è atteso nei cinema per il 7 luglio mentre dal 9 luglio arriverà anche su Disney Plus acquistabile tramite accesso VIP.

Black Widow interromperà un digiuno da grande schermo per il Marvel Cinematic Universe iniziato nell'estate 2019 con l'uscita di Spider-Man: Far From Home; nel frattempo il franchise nel 2021 ha esordito sul piccolo schermo grazie al servizio di streaming on demand Disney+, con WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier e Loki che hanno avuto l'onore di inaugurare la Fase 4 del progetto di Kevin Feige.

Ricordiamo che Black Widow è stato descritto come 'il primo capitolo di un nuovo franchise': ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, il film oltre al ritorno di Scarlett Johansson include anche l'esordio di Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz e O-T Fagbenle. La candidata all'Oscar Florence Pugh, nei panni della nuova Vedova Nera Yelena Belova, tornerà entro la fine del 2021 anche nella serie tv Hawkeye, con protagonisti Jeremy Renner e Hailee Steinfeld. Potete vedere le due 'Vedove Nere' in azione nella scena in anteprima disponibile qui sotto.



Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!