Black Widow verso l'uscita ad aprile in Cina: cosa significa per l'Italia?

Mentre si attendono conferme sul possibile nuovo rinvio di Black Widow anticipato lo scorso gennaio da Variety, in rete è arrivata una nuova indiscrezione secondo cui la Disney starebbe programmando di distribuire il film in Cina nell'ultima data prevista.

Secondo quanto riportato dall'analista del box office cinese Gavin Feng (via The Direct), infatti, la pellicola con Scarlett Johansson dovrebbe debuttare regolarmente nel paese il prossimo 30 aprile. Al momento non ci sono conferme ufficiali, come specifica la stessa Feng nel post che ha condiviso su Twitter, ma nel frattempo è emerso anche un nuovo poster di Black Widow indirizzato al mercato di Hong Kong che riporta la data del 29 aprile.

Un'eventuale decisione di questo tipo da parte della Disney dipenderebbe soprattutto dagli ottimi risultati ottenuti in questo periodo dalle sale cinesi, che nel recente periodo del Capodanno Lunare hanno ottenuto la cifra record di 1.2 miliardi di dollari di incassi. Tuttavia resta da capire la situazione legata agli Stati Uniti, dove nonostante il rapido avanzamento dei vaccini anti-Covid i cinema sono ancora chiusi al pubblico.

E per quanto riguarda l'Italia? Come anticipato nei giorni scorsi, il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera per la riapertura delle sale dal prossimo 27 marzo, ma in numero ridotto e soltanto nelle regioni in Zona Gialla. Tuttavia il Governo deve ancora esprimere la sua decisione definitiva, dunque al momento è difficile ipotizzare l'uscita italiana di Disney+ (sempre che questa non avvenga su Disney+ tramite Premier Access come Raya e l'ultimo drago).