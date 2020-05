Black Widow: uscita anticipata in Regno Unito, sorpresa anche per l'Italia?

Dopo i vari spostamenti di calendario dovuti all'emergenza Coronavirus, Disney ha annunciato le date d'uscita dei suoi cinecomic, incluso Black Widow, che però debutterà con un piccolo anticipo nelle sale inglesi.

I primi di aprile i Marvel Studios avevano infatti confermato lo slittamento di diversi loro lungometraggi, a partire dal primo in ordine di uscita, Black Widow, che dal 29 aprile è passato al 6 novembre, data precedentemente designata per il debutto de Gli Eterni con Richard Madden e Angelina Jolie (che ora arriveranno invece a febbraio 2021).

In Europa, però, il film con protagonista Natasha Romanoff arriverà prima: nel Regno Unito, infatti, Black Widow debutterà il 28 ottobre 2020.

Ora, nella storia recente del Marvel Cinematic Universe non è certo la prima volta che accade qualcosa del genere, anzi, ci eravamo ormai abituati ad avere qualche giorno d'anticipo sugli americani. Ma se la pellicola verrà distribuita prima in Inghilterra, che è stato uno dei paesi più colpito dal virus, cosa può significare questo per gli altri paesi europei, in primis l'Italia?

C'è la possibilità che anche qui Black Widow possa arrivare già a fine ottobre?

Ovviamente, molto dipenderà anche dai provvedimenti e dalle misure che adotterà ogni paese, e al momento non sappiamo ancora quando potranno riaprire i cinema in Italia, o le condizioni che verranno imposte per evitare nuovi contagi. Quel che possiamo fare per ora è incrociare le dita e... Sperare per il meglio.